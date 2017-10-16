В Китае эвакуировали почти 37 тысяч человек из-за приближения тайфуна "Ханун"

По прогнозам метеорологов, шторм продолжает движение со скоростью порядка 15 км/ч.

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Штаб по борьбе с наводнениями и засухами провинции Гуандун в Китае заявил о том, что местные власти были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных районов почти 37 тыс. человек по причине приближения тропического шторма Ханун. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Основной удар стихии приняли на себя города Чжаньцзян, Маомин, Янцзян и Цзянмэнь, где из-за проливных дождей и сильного ветра еще накануне были закрыты все туристические объекты. Также шторм вынудил свыше 48 тыс. рыболовецких судов вернуться в порты провинции.

По прогнозам метеорологов, шторм продолжит движение в юго-западном направлении со скоростью порядка 15 км/ч и к полудню должен пройти через западные прибрежные районы острова Хайнань, постепенно теряя свою силу.

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Ханун стал 20-м по счету в этом сезоне тропическим циклоном в тихоокеанском регионе. В то же время, согласно данным Центральной метеорологической службы Китая, в Тихом океане в понедельник уже сформировался 21-й тропический шторм Лэн, эпицентр которого находится сейчас примерно в 1,7 тыс. км к юго-востоку от Манилы.

Ранее сообщалось, что в Гонконге объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном Ханун.