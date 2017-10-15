Украину ждет теплая и сухая неделя
Самой теплой погода будет на западе: +15-20 днем и +8-10 ночью. Без осадков, ветер - 5-10 метров в секунду.
В Украине прогнозируют значительное потепление и отсутствие дождей со следующей недели. Об сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Так, 16 октября по всей территории страны будет солнечно с небольшой облачностью..
Самой теплой погода будет на западе: +15-20 днем и +8-10 ночью. Без осадков, ветер - 5-10 метров в секунду.
На востоке и севере чуть холоднее: +11-15 днем и +5-8 ночью. Осадков тоже не ожидают, ветер - 7-12 метров в секунду.
Синоптик прогнозирует потепление и приход "бабьего лета" в Украину (карты)
В центре и на юге страны тоже существенное потепление: + 15-19 днем и + 9-11 ночью. Тоже без осадков, ветер - 7-12 метров в секунду.
В Киеве тоже потеплеет: +14-16 днем и +8-10 ночью.
Прогноз погоды на понедельник, 16 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +20…+22
Тернополь – +19…+21
Черновцы – +20…+22
Хмельницкий – +18…+20
Луцк – +18…+20
Ровно – +18…+20
Житомир – +15…+17
Винница – +15…+17
Одесса – +18…+20
Николаев – +16…+18
Херсон – +14…+16
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +13…+15
Сумы – +12…+14
Полтава – +13…+15
Днепр – +13…+15
Запорожье – +13…+15
Донецк – +11…+13
Луганск – +9…+11
Харьков – +10…+12
Киев – +15…+17
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +14°