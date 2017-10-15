Украину ждет теплая и сухая неделя

Самой теплой погода будет на западе: +15-20 днем ​​и +8-10 ночью. Без осадков, ветер - 5-10 метров в секунду.

В Украине прогнозируют значительное потепление и отсутствие дождей / фото УНИАН

В Украине прогнозируют значительное потепление и отсутствие дождей со следующей недели. Об сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, 16 октября по всей территории страны будет солнечно с небольшой облачностью..

Самой теплой погода будет на западе: +15-20 днем ​​и +8-10 ночью. Без осадков, ветер - 5-10 метров в секунду.

На востоке и севере чуть холоднее: +11-15 днем ​​и +5-8 ночью. Осадков тоже не ожидают, ветер - 7-12 метров в секунду.

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В центре и на юге страны тоже существенное потепление: + 15-19 днем ​​и + 9-11 ночью. Тоже без осадков, ветер - 7-12 метров в секунду.

В Киеве тоже потеплеет: +14-16 днем ​​и +8-10 ночью.

Прогноз погоды на понедельник, 16 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +19…+21

Черновцы – +20…+22

Хмельницкий – +18…+20

Луцк – +18…+20

Ровно – +18…+20

Житомир – +15…+17

Винница – +15…+17

Одесса – +18…+20

Николаев – +16…+18

Херсон – +14…+16

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +13…+15

Сумы – +12…+14

Полтава – +13…+15

Днепр – +13…+15

Запорожье – +13…+15

Донецк – +11…+13

Луганск – +9…+11

Харьков – +10…+12

Киев – +15…+17