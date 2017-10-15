Во Вьетнаме из-за наводнения погибли 68 человек

34 человека считаются пропавшими без вести в результате наводнения.

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Число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 68 человек. Об этом сообщает Associated Press.

34 человека считаются пропавшими без вести.

По данным ведомства, в ходе наводнения 32 человека получили ранения. В стране повреждена инфраструктура, стихия нанесла ущерб поголовью скота – более 230 тыс. животных погибли.

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Сильнее всего пострадала северная провинция Хоа Бинь, где погибли 20 человек.

Ранее сообщалось, что на Гонконг надвигается тайфун ''Ханун'', объявлено штормовое предупреждение.