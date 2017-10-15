На Гонконг надвигается тайфун ''Ханун'', объявлено штормовое предупреждение

09:13, 15 октября 2017
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Ожидается, что тайфун пройдет в 200 км от Гонконга, также пройдет сильный прилив и вызовет наводнение в некоторых низменных районах.

hko.gov.hk
Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных / hko.gov.hk

В Гонконге объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тихоокеанского тайфуна Ханун. Об этом сообщает метеослужба Гонконга.

Ожидается, что тайфун пройдет в 200 км от Гонконга. При этом вечером произойдет сильный прилив и вызовет наводнение в некоторых низменных районах.

Число жертв тайфуна "Хато" в Китае увеличилось до 16

Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили почти 600 авиарейсов.

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