Синоптик прогнозирует потепление и приход "бабьего лета" в Украину (карты)
В нашу страну идет потепление, ожидается "бабье лето".
В воскресенье, 15 октября, в Украине ожидается дождь, будет ветрено. Однако температура воздуха немного повысится, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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"С понедельника печальная неухоженная морщинистая погода соберет до кучи кремы, скрабы атмосферные, пробежится по небесным салонах красоты и будет выглядеть настоящей красавицей - солнце и потепление", - прогнозирует синоптик.
"15 октября, в воскресенье, еще будет сыро, но начнет теплеть. А в понедельник, 16 октября, по предварительному прогнозу, - бабье лето!" - говорилось в прогнозе Диденко.
Ранее в центральной геофизической обсерватории прогнозировали, что киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето".
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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