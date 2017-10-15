Синоптик прогнозирует потепление и приход "бабьего лета" в Украину (карты)

06:57, 15 октября 2017
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В нашу страну идет потепление, ожидается "бабье лето".

Украинцев ожидает
Украинцев порадует "бабье лето" / flickr.com/photos/little_krawler

В воскресенье, 15 октября, в Украине ожидается дождь, будет ветрено. Однако температура воздуха немного повысится, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"С понедельника печальная неухоженная морщинистая погода соберет до кучи кремы, скрабы атмосферные, пробежится по небесным салонах красоты и будет выглядеть настоящей красавицей - солнце и потепление", - прогнозирует синоптик.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

"15 октября, в воскресенье, еще будет сыро, но начнет теплеть. А в понедельник, 16 октября, по предварительному прогнозу, - бабье лето!" - говорилось в прогнозе Диденко.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Ранее в центральной геофизической обсерватории прогнозировали, что киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето".

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