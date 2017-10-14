Синоптики обещают теплое, но дождливое воскресенье
Ветер западный и северо-западный 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Погода в воскресенье, 15 октября, на большинстве территории Украины будет дождливой, но относительно теплой. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
В подавляющем большинстве областей пройдут небольшие дожди, немного интенсивнее будет дождливо в северной части. Солнечно будет лишь на Закарпатье.
Ветер западный и северо-западный 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью составит 4 – 9 градусов тепла, а днем 13– 18 градусов со знаком плюс. Немного прохладнее будет в восточной части – до +14 градусов.
Погода на выходные: почти всю Украину накроют дожди (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 15 октября, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Киев – +14...+16
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°