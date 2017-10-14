Синоптики обещают теплое, но дождливое воскресенье

17:07, 14 октября 2017
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Ветер западный и северо-западный 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

фото УНИАН
В подавляющем большинстве областей пройдут небольшие дожди / фото УНИАН

Погода в воскресенье, 15 октября, на большинстве территории Украины будет дождливой, но относительно теплой. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В подавляющем большинстве областей пройдут небольшие дожди, немного интенсивнее будет дождливо в северной части. Солнечно будет лишь на Закарпатье.

Ветер западный и северо-западный 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит 4 – 9 градусов тепла, а днем 13– 18 градусов со знаком плюс. Немного прохладнее будет в восточной части – до +14 градусов.

Погода на выходные: почти всю Украину накроют дожди (карта)

Прогноз погоды на воскресенье, 15 октября, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +14...+16

Прогноз погоды на 15 октября в Украине
Прогноз погоды на 15 октября в Украине

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