На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар.

В Мексике произошло землетрясение / фото earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики. Об этом сообщила в ночь на субботу Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 19.20 пятницы по местному времени (03.20 субботы по киевскому).

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Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар, расположенного на юге страны (штат Оахака).

Очаг залегал на глубине 59,5 километра. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике в сентябре этого года погибли 369 человек. В частности, в Мехико жертвами землетрясения стали 228 человек.