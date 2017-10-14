На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

05:45, 14 октября 2017
25
0

Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар.

В Мексике произошло землетрясение / фото earthquake.usgs.gov
В Мексике произошло землетрясение / фото earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики. Об этом сообщила в ночь на субботу Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 19.20 пятницы по местному времени (03.20 субботы по киевскому).

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар, расположенного на юге страны (штат Оахака). 

Очаг залегал на глубине 59,5 километра. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике в сентябре этого года погибли 369 человек. В частности, в Мехико жертвами землетрясения стали 228 человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото) Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек
Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей