На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4
Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики. Об этом сообщила в ночь на субботу Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 19.20 пятницы по местному времени (03.20 субботы по киевскому).
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Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к юго-западу от города Сан-Дионисио-дель-Мар, расположенного на юге страны (штат Оахака).
Очаг залегал на глубине 59,5 километра. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике в сентябре этого года погибли 369 человек. В частности, в Мехико жертвами землетрясения стали 228 человек.
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