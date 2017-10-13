В десяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

В течение 13-14 октября в десяти областях Украины ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, до конца суток 13 октября и 14 октября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, до конца суток 13 октября в Киеве порывы ветра 15-18 м/с.

Напомним, на выходных Украину накроют дожди, в субботу ожидается похолодание.