В десяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

16:08, 13 октября 2017
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В течение 13-14 октября в десяти областях Украины ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°

Так, до конца суток 13 октября и 14 октября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, до конца суток 13 октября в Киеве порывы ветра 15-18 м/с.

Напомним, на выходных Украину накроют дожди, в субботу ожидается похолодание.

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