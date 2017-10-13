В Японии продолжает извергаться вулкан Симмоэ (видео)

Жители японских префектур Миядзаки и Кагосима обеспокоены извержением вулкана Симмоэ.

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Симмоэ извергается впервые с 2011 года. Метеорологи зафиксировали столб дыма и пепла высотой в 1700 метров, сообщает Euronews.

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Отмечается, что в четырех городах выпал вулканический пепел. Японское метеоагентство повысило степень опасности со второго до третьего уровня из пяти.

Напомним, на индонезийском острове Суматра начал извержение вулкан Синабунг. Извержение началось 12 октября в 02:45 по местному времени, вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 км.