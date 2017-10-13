Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-18 м/с в Киеве до конца суток

В ближайшие 2 часа и до конца суток в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Согласно информации синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, температура 11-13°. Такая же погода будет сохраняться 14 и 15 октября.

Напомним, на выходных Украину накроют дожди, в субботу ожидается похолодание.