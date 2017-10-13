Погода на выходные: почти всю Украину накроют дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных Украину накроют дожди, в субботу ожидается похолодание.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, +10°...+16°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +11°, днем +12°. В воскресенье дождь, +10°...+17°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +21° (карта)
В Луцке в субботу ночью +10°, днем +11°, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +17°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +8°...+11°. В воскресенье до +16°, дождь.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +11°...+20°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +5°...+11°, дождь.
В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6°...+12°.
В Симферополе завтра без осадков, +5°...+14°. В воскресенье +9°...+14°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.
В Краматорске в субботу дождь, температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье температура до +10°, пасмурно.
В Северодонецке завтра дождь, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье +5°...+11°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье пасмурно, ночью +6°, днем +15°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +13°, днем +16°. В воскресенье дождь, ночью +10°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +15°. В воскресенье температура днем +19°, дождь.
В Сваляве завтра пасмурно, +14°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +5° …+16°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+29°... +14°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+28°... +16°