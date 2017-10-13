В результате наводнения во Вьетнаме погибли 54 человека

54 человека погибли, 39 пропали без вести в результате наводнения во Вьетнаме.

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Наводнения охватили север и центр Вьетнама на этой неделе, сообщает Reuters.

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На данный момент подтверждена гибели 54 человек. Наводнения, которые начались на этой неделе, считаются худшими за последние годы.

Стихия разрушила 317 домов, более 34 тысяч затоплены или повреждены.

Кроме того, сообщается, что наводнения затронули семь провинций соседнего Таиланда. Здесь вода затопила более 480 га сельскохозяйственных земель.

Напомним, к филиппинскому острову Лусон приближается тропическая депрессия "Одетт".