В пятницу, 13 октября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 56 км на юго-восток от города Овасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 350,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.