Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

09:30, 13 октября 2017
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31 человек погиб в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

17 человек погибли в округе Сонома, передает "РИА Новости" со ссылкой на местного шерифа Роберта Джордано.

Под Кременчугом из-за лесного пожара перекрыли автотрассу и эвакуируют дачников

Также восемь человек погибли в округе Мендосино, четыре - в округе Напа и два – в Юбе. В совокупности пожары унесли жизни 31 человека.

Всего в штате зафиксировали 22 крупных очага возгорания. В общей сложности выгорела территория площадью почти 700 квадратных километров. Местные власти предполагают, что число пострадавших будет расти.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

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