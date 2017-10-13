В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 октября, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +21°.

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