В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +21° (карта)

08:01, 13 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +21°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре практически без осадков, температура до +17°.

Прогноз на 13 октября / УНИАН
Прогноз на 13 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 октября — Григория и Михаила. Снега нет — зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

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