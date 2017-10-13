Новый тропический шторм "Ханун" угрожает Филиппинам, Китаю и Вьетнаму
К понедельнику стихия может достичь китайского курортного острова Хайнань
Новый тропический шторм, получивший имя "Ханун", сформировался в западной части Тихого океана.
Как сообщила в пятницу метеослужба Гонконга, он представляет опасность для Филиппин, юга Китая и северной части Вьетнама, передает ТАСС.
В настоящее время эпицентр циклона находится у северной оконечности крупнейшего филиппинского острова Лусон. Набирая силу, атмосферная вихревая воронка смещается в западном направлении.
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Прогнозируется, что к понедельнику стихия может достичь китайского курортного острова Хайнань, а на следующий день - вьетнамского побережья.
"Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне. По оценкам гонконгских синоптиков, максимальная скорость ветра в его эпицентре составит около 28 м/с.
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