Новый тропический шторм "Ханун" угрожает Филиппинам, Китаю и Вьетнаму

04:26, 13 октября 2017
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К понедельнику стихия может достичь китайского курортного острова Хайнань

"Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне / фото hko.gov.hk

Новый тропический шторм, получивший имя "Ханун", сформировался в западной части Тихого океана.

Как сообщила в пятницу метеослужба Гонконга, он представляет опасность для Филиппин, юга Китая и северной части Вьетнама, передает ТАСС.

В настоящее время эпицентр циклона находится у северной оконечности крупнейшего филиппинского острова Лусон. Набирая силу, атмосферная вихревая воронка смещается в западном направлении.

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Прогнозируется, что к понедельнику стихия может достичь китайского курортного острова Хайнань, а на следующий день - вьетнамского побережья.

К 16 октября стихия может достичь китайского острова Хайнань / фото hko.gov.hk

"Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне. По оценкам гонконгских синоптиков, максимальная скорость ветра в его эпицентре составит около 28 м/с.

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