Завтра в Киеве без осадков, днем до +13°

17:00, 12 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 октября, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:16, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +21°.

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