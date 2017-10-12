В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе ожидается небольшое похолодание (видеопрогноз)

16:30, 12 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +21°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +13°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 13 октября — Григория и Михаила. Снега нет — зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

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