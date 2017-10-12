К Филиппинам приближается тропическая депрессия "Одетт"

К филиппинскому острову Лусон приближается тропическая депрессия "Одетт".

К Филиппинам приближается тропическая депрессия / Strange sounds

Сейчас тропическая депрессия находится в 285 км на восток от муниципалитета Апари и движется на запад со скоростью 30 км/ч.

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Скорость ветра местами достигает 65 км/ч, передает StormNews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Ожидается, что в пятницу, 13 октября, "Одетт" выйдет в Южно-Китайское море, усилится до уровня тропического шторма и будет двигаться в сторону китайского острова Хайнань и к северо-восточному побережью Вьетнама.

Напомним, 48 человек погибли в результате наводнения в северных и центральных провинциях Вьетнама.