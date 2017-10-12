В Китае произошло мощное землетрясение

14:35, 12 октября 2017
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В четверг, 12 октября, в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Канады произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 75 км на северо-запад от населенного пункта Gyamotang.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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