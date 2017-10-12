Число погибших в результате наводнения во Вьетнаме увеличилось до 48 человек

48 человек погибли в результате наводнения в северных и центральных провинциях Вьетнама.

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22 человека числятся пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную газету VnExpress.

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Утром 12 октября семь домов в провинции Хоабинь на севере страны были разрушены в результате схода оползня. Под завалами остались 18 человек, на данный момент были спасены только трое, восемь человек погибли.

Ранее сообщалось о 40 погибших. В наибольшей степени от наводнения пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны.