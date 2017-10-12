Завтра атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер

В пятницу, 13 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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"13 октября - в Украине влажная погода, во второй половине дня на западе и в южной части - прояснения. Вечером в пятницу в Харькове, Луганске, Донецке, Днепре, Запорожье - умеренные дожди.

А также порывистый ветер, который на Покров перерастет в сильный", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра будет облачно, временами дождь и +13 градусов.

Напомним, в четверг, 12 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе потеплеет до +20°.