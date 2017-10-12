На Суматре начал извергаться вулкан Синабунг

11:32, 12 октября 2017
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На индонезийском острове Суматра начал извержение вулкан Синабунг.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Извержение началось 12 октября в 02:45 по местному времени, вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 км, сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

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В результате извержения никто не пострадал, началась эвакуация.

Синабунг является одним из 129 активных вулканов в Индонезии.

Напомним, в Японии началось первое с 2011 года извержение вулкана Симмоэ.

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