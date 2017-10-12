Наводнение во Вьетнаме: погибли 40 человек
Не менее 40 человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести в результате наводнения во Вьетнаме.
В нескольких провинциях Вьетнама с конца прошлой недели идут дожди, передает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
Ливни затопили индийский город Хайдарабад (видео)
В наибольшей степени от наводнения пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны. Затоплены и разрушены оползнями более 1,2 тыс. жилых домов. В некоторых районах водой затопило сельскохозяйственные земли.
Кроме того, из-за стихии было временно прервано движение поездов по трансвьетнамской железной дороге Север - Юг.
Напомним, у берегов ЮАР бушует шторм, жертвой которого стали три человека.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +16°
-
Житомир+26°... +11°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+26°... +12°
-
Кировоград+29°... +14°
-
Луганск+30°... +18°
-
Луцк+26°... +11°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+29°... +13°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+27°... +9°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+28°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+28°... +14°
-
Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +12 °
Влажность: 70 %
Давление: 749 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 20 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей