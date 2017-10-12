Наводнение во Вьетнаме: погибли 40 человек

Не менее 40 человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести в результате наводнения во Вьетнаме.

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В нескольких провинциях Вьетнама с конца прошлой недели идут дожди, передает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

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В наибольшей степени от наводнения пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны. Затоплены и разрушены оползнями более 1,2 тыс. жилых домов. В некоторых районах водой затопило сельскохозяйственные земли.

Кроме того, из-за стихии было временно прервано движение поездов по трансвьетнамской железной дороге Север - Юг.

Напомним, у берегов ЮАР бушует шторм, жертвой которого стали три человека.