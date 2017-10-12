В Калифорнии из-за лесных пожаров погибли 23 человека

09:31, 12 октября 2017
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Не менее 23 человек погибли из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

285 человек считаются пропавшими без вести, сообщает CNN.

Под Кременчугом из-за лесного пожара перекрыли автотрассу и эвакуируют дачников

Местные власти опасаются, что 23 погибших – не окончательные данные и количество жертв может увеличиться.

Борьбу с пожарами усложняют погодные условия: сильный ветер и отсутствие осадков. По прогнозам, такая же погода ожидается и в четверг, 12 октября.

Ранее приказ эвакуироваться получили более 20 тысяч местных жителей.

Напомним, в результате пожара в Калифорнии были уничтожены 3,5 тыс. зданий.

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