В Калифорнии из-за лесных пожаров погибли 23 человека

Не менее 23 человек погибли из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния.

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285 человек считаются пропавшими без вести, сообщает CNN.

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Местные власти опасаются, что 23 погибших – не окончательные данные и количество жертв может увеличиться.

Борьбу с пожарами усложняют погодные условия: сильный ветер и отсутствие осадков. По прогнозам, такая же погода ожидается и в четверг, 12 октября.

Ранее приказ эвакуироваться получили более 20 тысяч местных жителей.

Напомним, в результате пожара в Калифорнии были уничтожены 3,5 тыс. зданий.