В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +20° (карта)

08:05, 12 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе потеплеет до +20°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / tivasyk.info
В Украине сегодня местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке пройдут дожди, температура днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

На западе Украины в среду практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +20°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +15°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.

Прогноз на 12 октября / УНИАН
Прогноз на 12 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 октября - день Феофана Милостивого. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени.

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