Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 21 человека

03:48, 12 октября 2017
12
0

Число погибших может возрасти, когда спасатели смогут добраться до труднодоступных районов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число погибших при лесных пожарах в Калифорнии в США выросло до 21 человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Местные власти считают, что число погибших может возрасти, когда спасатели смогут добраться до труднодоступных районов, где был крупный пожар. «Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести», — сказано в сообщении.

В МИД предупредили украинцев о чрезвычайном положении в трех штатах США из-за лесных пожаров

В результате пожара также были уничтожены 3,5 тыс. зданий.

Пожар начал усиленно распространяться по территории калифорнийских округов из-за сухой погоды и сильного ветра. С 8 октября из восьми районов были эвакуированы более 20 тыс. человек. Губернатор штата Джерри Браун 9 октября ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба.​

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото) Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек
Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей