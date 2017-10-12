Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 21 человека

Число погибших может возрасти, когда спасатели смогут добраться до труднодоступных районов.

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Число погибших при лесных пожарах в Калифорнии в США выросло до 21 человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Местные власти считают, что число погибших может возрасти, когда спасатели смогут добраться до труднодоступных районов, где был крупный пожар. «Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести», — сказано в сообщении.

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В результате пожара также были уничтожены 3,5 тыс. зданий.

Пожар начал усиленно распространяться по территории калифорнийских округов из-за сухой погоды и сильного ветра. С 8 октября из восьми районов были эвакуированы более 20 тыс. человек. Губернатор штата Джерри Браун 9 октября ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба.​