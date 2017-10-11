В Киеве завтра без осадков, днем до +15°

17:00, 11 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября в столице без осадков, днем до +15°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +13°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +18° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +20°.

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