Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе потеплеет до +20° (видеопрогноз)

16:30, 11 октября 2017
624
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +20°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / tivasyk.info
Завтра в Украине местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке пройдут дожди, температура днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

В Киеве сегодня до +14°, вечером пройдет дождь

На западе Украины в среду практически без осадков. Днем до +20°.

В северных областях местами ожидаются дожди. Температура до +15°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 12 октября - день Феофана Милостивого. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Киеве до +26°, без осадков Сегодня в Киеве до +26°, без осадков
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек
Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей