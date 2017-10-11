У берегов Канады произошло землетрясение

15:41, 11 октября 2017
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В среду, 11 октября, у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 4,5.

У берегов Канады произошло землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Канады произошло землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Мехико начали сносить поврежденные землетрясением здания

Эпицентр подземных толчков располагался в 196 км на северо-запад от населенного пункта Тофино. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.

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