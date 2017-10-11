В Мехико начали сносить поврежденные землетрясением здания

В столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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Об этом в Twitter сообщил мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

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"Начались работы по сносу зданий, пострадавших в результате землетрясения, чтобы обеспечить вашу безопасность", - написал Мансера.

Comenzaron los trabajos de demolición en dos inmuebles afectados por el sismo pasado para garantizar tu seguridad #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) October 10, 2017

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек. В частности, в Мехико жертвами землетрясения стали 228 человек.