В Мехико начали сносить поврежденные землетрясением здания

14:35, 11 октября 2017
315
0

В столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом в Twitter сообщил мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

"Начались работы по сносу зданий, пострадавших в результате землетрясения, чтобы обеспечить вашу безопасность", - написал Мансера.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек. В частности, в Мехико жертвами землетрясения стали 228 человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Киеве до +26°, без осадков Сегодня в Киеве до +26°, без осадков
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек
Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей