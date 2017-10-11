Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

13:43, 11 октября 2017
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С понедельника, 16 октября, в Украине ожидается существенное потепление.

На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН
На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня до +14°, вечером пройдет дождь

"Завтра дождливый фронт ослабнет и поэтому дожди вероятны, но незначительные, - на севере, в Харьковской и Луганской областях. Большая часть Украины без существенных осадков.

Приятная новость для западных областей, там завтра потеплеет до +14...+19 градусов. Такая же температура воздуха будет в Одессе, Херсоне, Николаеве и Запорожье.

Север и центр: +14...+17 градусов. Восточная часть немного прохладнее: +10...+14 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в пятницу, 13 октября, в Украину придет похолодание. Но оно будет недолгим, потому что с 16 октября ожидается ощутимое потепление

Напомним, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.

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