Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
С понедельника, 16 октября, в Украине ожидается существенное потепление.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня до +14°, вечером пройдет дождь
"Завтра дождливый фронт ослабнет и поэтому дожди вероятны, но незначительные, - на севере, в Харьковской и Луганской областях. Большая часть Украины без существенных осадков.
Приятная новость для западных областей, там завтра потеплеет до +14...+19 градусов. Такая же температура воздуха будет в Одессе, Херсоне, Николаеве и Запорожье.
Север и центр: +14...+17 градусов. Восточная часть немного прохладнее: +10...+14 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в пятницу, 13 октября, в Украину придет похолодание. Но оно будет недолгим, потому что с 16 октября ожидается ощутимое потепление
Напомним, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+29°... +14°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+28°... +16°