ЮАР накрыл мощный шторм, погибли три человека

12:30, 11 октября 2017
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У берегов ЮАР бушует шторм, жертвой которого стали три человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Жертвой шторма стал один человек в Йоханнасбурге. Известно также о двух раненых, которые получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает Euronews.

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Мощный ветер повалил деревья и повредил автомобили. Затоплены улицы Йоханнесбурга. Многие люди спасаются от наводнений на крышах домов.

Стихия также затронула город Дурбан, где повреждения получили здания пяти больниц. Здесь погибли два человека: восьмилетняя девочка, которая умерла от удара молнии, и 46-летний мужчина, который утонул, переплывая реку.

Напомним, число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 43 человек.

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