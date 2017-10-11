ЮАР накрыл мощный шторм, погибли три человека
У берегов ЮАР бушует шторм, жертвой которого стали три человека.
Жертвой шторма стал один человек в Йоханнасбурге. Известно также о двух раненых, которые получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает Euronews.
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Мощный ветер повалил деревья и повредил автомобили. Затоплены улицы Йоханнесбурга. Многие люди спасаются от наводнений на крышах домов.
Стихия также затронула город Дурбан, где повреждения получили здания пяти больниц. Здесь погибли два человека: восьмилетняя девочка, которая умерла от удара молнии, и 46-летний мужчина, который утонул, переплывая реку.
Напомним, число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 43 человек.
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