Жертвами урагана "Мария" в Пуэрто-Рико стали 43 человека

Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 43 человек.

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На данный момент электроснабжение в регионе восстановлено только на 16%, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло.

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Ранее сообщалось о 39 погибших.

Отмечается, что глава компании Tesla Motors Илон Маск заявлял, что сможет восстановить энергосистемы Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей.

Напомним, мощный ураган "Нэйт" нанес в США ущерб приблизительно на 500 миллионов долларов.