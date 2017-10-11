В Японии началось первое с 2011 года извержение вулкана Симмоэ.

В Японии начал извергаться вулкан Симмоэ / Zeb Blais, snowbrains.com

Симмоэ является одним из 50 действующих вулканов Японии, которые находятся под постоянным наблюдением Японского метеорологического агентства, передает Xinhua.

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Вулкан начал извергаться примерно в 05:34 по местному времени, выбросив столб пепла на высоту 300 метров. Это первое мощное извержение вулкана Симмоэ с 2011 года.

Вулкан расположен на границе префектур Кагосима и Миядзаки.

Сведений о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало.

Напомним, на индонезийском острове Бали готовятся к извержению вулкана Агунг. Эвакуация на острове началась 22 сентября и затронула почти 100 тысяч человек.