Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 17 человек

09:30, 11 октября 2017
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Не менее 17 человек погибли в результате лесных пожаров, которые охватили американский штат Калифорния.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Самые крупные пожары горят в округах Сонома, Напа и Мендосино, сообщает CNN.

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Из-за пожаров в штате должны эвакуироваться 20 тысяч человек. На данный момент подтверждена гибель 17 человек, 11 из которых стали жертвами пожара в округе Сонома.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Власти Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.

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