В Киеве сегодня до +14°, вечером пройдет дождь

08:30, 11 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 октября, в столице пройдет дождь, днем до +14°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.

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