В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +18° (карта)

08:00, 11 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.

Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +18°.

В северных областях ливни. Температура до +13°. В центре без осадков, температура днем до +16°.

Прогноз на 11 октября / УНИАН
Прогноз на 11 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

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