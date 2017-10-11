Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 15 человек

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.

Последствия пожара в Калифорнии / REUTERS

Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 15 человек.

Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The New York Times со ссылкой на местные власти, пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось о 10 погибших. По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожены более 1,5 тыс. домов и построек, эвакуированы были около 20 тыс. человек. В настоящее время не потушены до 17 очагов пожаров.

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.