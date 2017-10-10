В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +14°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 октября, в столице пройдет дождь, днем до +14°.

Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.