В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +14°

17:00, 10 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 октября, в столице пройдет дождь, днем до +14°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.

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