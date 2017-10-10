Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.
На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.
В Киеве сегодня до +12°, без осадков
На западе Украины во вторник местами пройдут дожди. Днем до +18°.
В северных областях ливни. Температура до +13°. В центре без осадков, температура днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 октября
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +16°
-
Житомир+26°... +11°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+26°... +12°
-
Кировоград+29°... +14°
-
Луганск+30°... +18°
-
Луцк+26°... +11°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+29°... +13°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+27°... +9°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+28°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+28°... +14°
-
Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 70 %
Давление: 749 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 20 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей