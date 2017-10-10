Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18° (видеопрогноз)

16:30, 10 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и западе до +18°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.

В Киеве сегодня до +12°, без осадков

На западе Украины во вторник местами пройдут дожди. Днем до +18°.

В северных областях ливни. Температура до +13°. В центре без осадков, температура днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

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