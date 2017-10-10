Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

14:29, 10 октября 2017
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В ближайшее время и до конца суток 10 октября в столице прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с.

До конца дня в Киеве ожидается сильный ветер / dailymail.co.uk
До конца дня в Киеве ожидается сильный ветер / dailymail.co.uk

Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Также в Киевской службе спасения при Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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