Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

В ближайшее время и до конца суток 10 октября в столице прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с.

До конца дня в Киеве ожидается сильный ветер / dailymail.co.uk

Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Киеве сегодня до +12°, без осадков

Также в Киевской службе спасения при Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.