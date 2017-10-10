Завтра атмосферный фронт принесет дожди на запад и север Украины

13:39, 10 октября 2017
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В среду, 11 октября, на западе и севере Украины пройдут дожди.

На западе и севере Украины завтра пройдут дожди / УНИАН
На западе и севере Украины завтра пройдут дожди / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

"Снова к нам приближается атмосферный фронт, завтра на западе и севере станет больше дождей. Умеренных, не маленьких.

Остальным областям Украины - особо не беспокоиться, существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха будет без особых изменений, ближайшая ночь холодная: +1...+7 градусов, на побережьях морей и в Крыму до +10...+12 градусов, а днем осенние +10...+15 градусов. Немного выше на юге Украины местами до +17 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября в столице без осадков, днем до +12°.

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