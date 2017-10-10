В Португалии установилась аномальная для октября жара

Необычная для октября жара в Португалии привела к лесным пожарам.

Иллюстрация / Reuters

С огнем борются более тысячи человек, сообщает Euronews.

Читайте также Под Кременчугом из-за лесного пожара перекрыли автотрассу и эвакуируют дачников

Жертвой пожаров стал один человек. Из-за огня перекрыты многие автотрассы, пришлось эвакуировать жителей нескольких населённых пунктов. Пожарные при этом обвиняют местные власти в том, что затраты на пожарную охрану были значительно сокращены - хотя синоптики заранее предупреждали об аномальной осенней погоде.

Напомним, десять человек стали жертвами лесных пожаров в американском штате Калифорния.