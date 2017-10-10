Ущерб от урагана "Нэйт" в США составит около $500 миллионов
Мощный ураган "Нэйт" нанес в США ущерб приблизительно на 500 миллионов долларов.
"Нэйт" до сих пор приносит с собой дожди и сильный ветер, сообщает Reuters.
В Атлантике сформировался тропический шторм "Офелия": он стал 15-м в этом сезоне
По подсчетам компании компании Karen Clark & Company (KCC), ущерб в США составит около $500 миллионов. В эту сумму включены повреждения, нанесенные домам, автомобилям, зданиям коммерческого и производственного назначения.
Напомним, ураган "Нэйт" снова стал тропическим штормом, в дальнейшем ожидается его ослабевание.
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