Ущерб от урагана "Нэйт" в США составит около $500 миллионов

Мощный ураган "Нэйт" нанес в США ущерб приблизительно на 500 миллионов долларов.

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"Нэйт" до сих пор приносит с собой дожди и сильный ветер, сообщает Reuters.

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По подсчетам компании компании Karen Clark & Company (KCC), ущерб в США составит около $500 миллионов. В эту сумму включены повреждения, нанесенные домам, автомобилям, зданиям коммерческого и производственного назначения.

Напомним, ураган "Нэйт" снова стал тропическим штормом, в дальнейшем ожидается его ослабевание.