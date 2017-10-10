В Буче сильный дождь затопил проезжую часть

В понедельник, 9 октября, в Буче (Киевская область) дождь подтопил проезжую часть.

Последствия ливня в Буче / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"9 октября в 09:00 оперативно-спасательная служба города Ирпень получила сообщение о том, что в городе Буча на ул. Бориса Гмыри после затяжных осадков была подтоплена проезжая часть улицы", - говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено отделение 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча. Спасатели откачали воду и вернули жителей города к привычной жизни.

Напомним, ранее в сети показали последствия ливня в Киеве.