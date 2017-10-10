Калифорнию охватили лесные пожары, десять человек погибли (фото, видео)
Десять человек стали жертвами лесных пожаров в американском штате Калифорния.
Самые крупные пожары горят в округах Напа и Сонома, сообщает CNN.
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На данный момент подтверждена гибель десяти человек, ожидается, что число жертв будет расти. Кроме того, сейчас более 100 человек находятся в больницах.
Огонь уничтожил 1,5 тысячи зданий и сжег более 23 га земли в восьми округах Калифорнии.
Калифорния страдает от ужасных огненных пожаров
Напомним, в штате Мату-Гросу на западе Бразилии сгорело 5 тысяч га леса.
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