Калифорнию охватили лесные пожары, десять человек погибли (фото, видео)

Десять человек стали жертвами лесных пожаров в американском штате Калифорния.

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Самые крупные пожары горят в округах Напа и Сонома, сообщает CNN.

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На данный момент подтверждена гибель десяти человек, ожидается, что число жертв будет расти. Кроме того, сейчас более 100 человек находятся в больницах.

Огонь уничтожил 1,5 тысячи зданий и сжег более 23 га земли в восьми округах Калифорнии.

Напомним, в штате Мату-Гросу на западе Бразилии сгорело 5 тысяч га леса.