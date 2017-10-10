В Киеве сегодня до +12°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в столице без осадков, днем до +12°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.
Погода на неделю: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)
Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 18:17.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 октября, в Украине без осадков, на юге до +19°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+29°... +14°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 70 %
Давление: 749 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 20 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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