В Киеве сегодня до +12°, без осадков

08:30, 10 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt
В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

Погода на неделю: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)

Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 октября, в Украине без осадков, на юге до +19°.

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