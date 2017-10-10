В Украине сегодня без осадков, на юге до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 октября, в Украине без осадков, на юге до +19°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +12°. В центре без осадков, температура днем до +15°.

Прогноз на 10 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

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